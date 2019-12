A vrut să renunțe la cetățenia română și să părăsească țara, dar s-a râzgândit! De ce s-a întors Gigi Becali la 180 de grade

11:10

Gigi Becali este în culmea fericirii, şi-a măritat fata cea mare, pe Theodora, iar la scurt timp a aflat vestea cea mare, va deveni bunic. Proaspăt căsătorită, tânăra va aduce pe lume primul său copil şi primul nepot pentru patronul FCSB-ului. Informația a fost dezvăluită în exclusivitate de CIAO.RO, AICI. În primă fază, Mihai Mincu, […] The post Cum a aflat Gigi Becali că va deveni bunic. “M-am dus acasă și…” appeared first on Cancan.ro.