SF. ȘTEFAN. Rugăciunea pe care trebuie să o spui în această zi ca să te apere de rele

SF. ȘTEFAN. In fiecare an, pe data de 27 decembrie, credinciosii il cinstesc pe Sfantul Stefan. Aceasta sarbatoare este marcata cu cruce rosie in calendarul crestin ortodox si are o mare insemnatate pentru romani.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3