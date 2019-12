Apelul disperat al MAI:” Este extrem de mult, viața are prioritate!”

11:40

În 2005, pe când era încă minoră, Laura Vass rupea în două piața muzicală din România, după ce lansa hit-ul „Buzele tale". A intrat, ulterior, sub protecția lui Dan Bursuc. Relația dintre artistă și impresar nu ar fi una tocmai în regulă. Potrivit spynews.ro, Dan Bursuc s-ar comporta urât cu Laura Vass, pe care ar […]