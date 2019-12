Culmea ghinionului: A provocat un accident în lanţ după ce a redus viteza ca să evite o coliziune

14:20

Daniel Ghiţă a postat un mesaj pe Facebook în care se declară dezgustatat de puloverele cu Moş Crăciun, de târgurile de Crăciu, de goana după cadouri şi de popularul „All I want for Christmas is you”. „Dragilor, mă iertaţi că vă rog să încetaţi cu pozele cu crăciuniţe şi pulover cu Moş Crăciun! Românii au IE şi straie strămoşeşti. De ce nu va îmbrăcaţi în ele? Toată lumea mă sună: Cum? Nu ai pulover cu Moş Crăciun? Nu am! Mare dezamgire! Cum, nu se poate, Daniel. Săracul copil, nu te vede fami...