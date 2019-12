Cutremur de 5,1 grade pe scara Richter. Unde s-a produs

19:00

”S-a născut, pe Pământ, şi ne-a izbăvit, Te cântăm, Te slăvim, Iisus, bine ai venit!”, este refrenul colindului care a răsunat pe celebra scenă a Ateneului Român, în cel mai aşteptat concert al anului. „Eram un copil de maidan care juca fotbal. Părinţii mei chiar erau foarte supăraţi pe acest lucru – că jucam fotbal. Am fost la câteva echipe – mi-a plăcut şi îmi place acest sport. Eu zic că am fost un talent în fotbal, dar Dumnezeu a avut o altă lucrare cu mine. Am schimbat macazul foarte brusc...