Mădălin Ionescu, declarații surprinzătoare după ce s-a aflat că soția lui va participa la Survivor: “Pentru mine și Cristina, 2020 va aduce o… separare”

14:20

Bookmakerii au afișat cotele la titlu înaintea etapei a XIX-a, de „Boxing Day” care va avea loc astăzi. Biletul Zilei » Fotbalul ne dublează investiția! Liverpool este considerată ca și campioană, de bookmakeri, echipa lui Jurgen Klopp având cota sub 1.20 pentru a ocupa locul 1 la finalul stagiunii, în condițiile în care principala urmăritoare […] The post „Cormoranii”, ca și campioni în Premier League! appeared first on Cancan.ro.