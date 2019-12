Inspectorii de mediu au aplicat amenzi de peste 51,3 milioane de lei, în primele 11 luni (raport)

09:50

Teodor Meleşcanu (ianuarie - iulie)Ramona-Nicole Mănescu (august - octombrie)Bogdan Aurescu (noiembrie - decembrie)Ministrul Afacerilor Externe Teodor MeleşcanuIANUARIE8. - Primirea de către ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, a ambasadorului Tunisiei în România, Raja Jhinaoui Ben Ali, discuţiile prilejuind o trecere în revistă a stadiului şi perspectivelor dialogului politic bilateral, precum şi extinderea colaborării sectoriale în diverse domenii.14. - Participarea, în cadrul delegaţiei conduse de prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, la prezentarea Programului Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, în Plenul Parlamentului European, la Strasbourg. (14-16)17. - Vizită în Republica Moldova.21. - Participare la reuniunea Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, printre subiectele abordate numărându-se combaterea dezinformării, cooperarea UE - Liga Statelor Arabe şi relaţia UE - Asociaţia Naţiunilor Sud-Est Asiatice.28. - Întrevedere cu viceprim-ministrul pentru Afaceri europene macedonean, Bujar Osmani, aflat în vizită oficială în România, context în care a reiterat sprijinul ţării noastre pentru aderarea Republicii Macedonia la NATO şi UE.31. - Participarea la reuniunea informală (Gymnich), în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE, la sediul BNR. (31 ian.-1 febr.)FEBRUARIE4. - Participarea la cea de-a cincea reuniune ministerială UE - Liga Statelor Arabe, la Bruxelles; discuţii cu omologul egiptean, Sameh Shoukry, pe teme legate de problematica regională.6. - Întrevedere, la sediul MAE, cu o delegaţie a Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul Germaniei, condusă de preşedintele Gunther Krichbaum, discuţiile vizând inclusiv vecinătatea estică a Uniunii Europene şi evoluţiile din regiunea Mării Negre.13. - Primirea, la sediul MAE, a unei delegaţii a Comitetului pentru relaţii externe al Parlamentului Georgiei.18. - Participare la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de actualitate de pe agenda de politică externă, precum Ucraina, Siria, Cornul Africii şi Venezuela.19. - Primirea, la sediul MAE, a unei delegaţii a grupului de lucru al Organizaţiei Mondiale pentru Restituirea Proprietăţilor aparţinând Evreilor (World Jewish Restitution Organization/WJRO), condusă de Secretarul General al WJRO, Colette Avital.25. - Întrevedere, la sediul MAE, cu secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului, Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Cei doi oficiali au semnat "Memorandumul de Înţelegere cu privire la mecanismul de consultări între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Secretariatul General al Consiliului de Cooperare al Golfului" şi au susţinut o conferinţă de presă comună.28. - Participarea, la Palatul Parlamentului, la deschiderea lucrărilor evenimentului "Abordarea ameninţărilor hibride prin consolidarea rezilienţei şi a comunicării strategice", parte din programul oficial al Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.Teodor Meleşcanu, ministrul afacerilor externe, participă la conferinţa internaţională "Consolidarea rezilienţei la dezastrele naturale", în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, la Palatul Parlamentului - 12 martie 2019 Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTOMARTIE1. - Participarea la cea de-a 46-a sesiune a Consiliului Miniştrilor de Externe al Organizaţiei Cooperării Islamice, la Abu Dhabi. (1-2)4. - Semnarea, alături de omologii din Turkmenistan, Azerbaidjan şi Georgia a unei declaraţii privind angajamentul României în proiectul unei rute de transport de mărfuri între Marea Neagră şi Marea Caspică.7. - Participarea la Conferinţa Interparlamentară privind Politica Externă şi de Securitate Comună şi Politica de Securitate şi Apărare Comună (PESC/PSAC), desfăşurată la Palatul Parlamentului.11. - Întrevedere cu ministrul marocan al Justiţiei, Mohamed Aujjar, aflat în vizită oficială în România la invitaţia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.12. - Întrevederi cu ministrul Afacerilor Externe, Cooperării Internaţionale şi Comerţului din Republica Vanuatu, Ralph John Regenvanu; cu secretarul general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF), Louise Mushikiwabo, aflată în vizită oficială în România.- Participare la conferinţa internaţională cu titlul "Consolidarea rezilienţei la dezastrele naturale", organizată de Ministerul Afacerilor Externe şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în contextul deţinerii de către România a mandatului de preşedinte al Consiliului Uniunii Europene.13. - Participarea la sesiunea de deschidere a conferinţei "Viitorul memoriei: Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului în România", la Muzeul Naţional de Artă al României.- Participarea la cea de-a treia Conferinţă de la Bruxelles privind Sprijinirea Viitorului Siriei şi al regiunii Bruxelles. (13-14)15. - Consultări cu viceprim-ministrul şi ministru al afacerilor externe şi europene al Republicii Croaţia, Marija Pejcinovic Buric, aflată în vizită la Bucureşti.20. - Participare la lucrările celei de-a 37-a sesiuni a Adunării parlamentare paritare Africa, Caraibi, Pacific (ACP) - Uniunea Europeană (UE), la Palatul Parlamentului.25. - Participarea în delegaţia condusă de prim-ministrul Viorica Dăncilă, care a efectuat o vizită în Statele Unite ale Americii. (25-29)APRILIE1. - Întrevedere, la Washington, cu secretarul de stat american Michael Pompeo, discuţiile vizând securitatea regională şi cooperarea în domeniul energiei.3. - Participarea la reuniunea miniştrilor afacerilor externe ai ţărilor NATO, la Washington D.C. (3-4)11. - Participarea la Summit-ul şefilor de Guvern ai formatului de cooperare 16+1/Europa Centrală şi de Est - Republica Populară Chineză, în cadrul delegaţiei oficiale conduse de către prim-ministrul României, Viorica Dăncilă. (11-12)15. - Participarea la Conferinţa la nivel înalt pentru a marca adoptarea noii Strategii UE pentru Asia Centrală - "Conectivitatea în sprijinul dezvoltării durabile", la Palatul Parlamentului.19. - Participarea la reuniunea trilaterală a miniştrilor afacerilor externe din România, Polonia şi Turcia, la Ankara, Republica Turcia.25. - Primirea de către ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, a grupului ambasadorilor/reprezentanţilor permanenţi la ONU, la sediul MAE. MAI6. - Participarea la reuniunea ministerială a grupului Vişegrad cu statele Parteneriatului Estic de la Bratislava, Slovacia.13. - Participare la reuniunea Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, în cadrul căreia au fost abordate subiecte precum situaţia din Libia şi evoluţiile din Sahel. (13-14)14. - Participare, la Bruxelles, la Conferinţa aniversară la nivel înalt a Parteneriatului Estic (PaE), cu ocazia marcării a 10 ani de la lansarea acestuia.16. - Participare la reuniunea Comitetului Miniştrilor (CM) al Consiliului Europei (CoE), desfăşurată la Helsinki, sub mandatul Preşedinţiei Republicii Finlanda. (16-17)22. - Semnarea, la sediul MAE, alături de omologul din Republica Macedonia de Nord, Nikola Dimitrov, a unui memorandum de cooperare în domeniul integrării europene.23. - Participarea la dezbaterea din cadrul Consiliului de Securitate al ONU privind protecţia civililor în zonele de conflict, la sediul ONU din New York.Teodor Meleşcanu, ministrul Afacerilor Externe, susţine o alocuţiune la conferinţa 'The future of EU-China relations: looking beyond the horizon!', eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Externe, la Academia Romana - 11 iunie 2019 Foto: (c) SORIN LUPŞA/AGERPRES FOTOIUNIE6. - Participarea la dezbaterea deschisă în cadrul Consiliului de Securitate pe tema "Working Methods of the Security Council", la sediul ONU din New York.11. - Participarea la deschiderea Conferinţei "The future of EU-China relations: looking beyond the horizon", eveniment organizat sub egida Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene, la sediul Academiei Române.13. - Primirea secretarului general al Ministerului Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, Sayyid Badr Bin Hamad bin Hamood Albusaidi, aflat în vizită oficială în România.- Participarea la deschiderea Programului Diplomatic European (European Diplomatic Program), ediţia a 19-a, la Hotel Athene Palace Hilton.14. - Consultări cu ministrul afacerilor externe şi cooperării internaţionale al Emiratelor Arabe Unite, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, aflat în vizită în România, la invitaţia şefului diplomaţiei române.18. - Deschiderea Conferinţei la nivel înalt UE-OCEMN, la Bruxelles.20. - Întrevedere cu viceprim-ministrul şi ministrul Afacerilor Externe al Statului Qatar, şeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, cei doi discutând despre oportunităţile de dezvoltare a relaţiilor bilaterale, dar şi despre situaţia din zona Golfului.IULIE4. - Participarea la conferinţa de presă cu ocazia lansării Preşedinţiei finlandeze a Consiliului Uniunii Europene, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti.8. ­ Participarea la sesiunea oficială a Zilelor Diplomaţiei Comerciale, la sediul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.- Participarea la Reuniunea informală a miniştrilor afacerilor externe din statele participante OSCE, la Strbske Pleso, în Slovacia. (8-9)Ministrul Afacerilor Externe Ramona-Nicole MănescuMinistrul Afacerilor Externe, Ramona Mănescu - 2019 Foto: (c) SORIN LUPŞA/AGERPRES FOTOAUGUST1. - Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, l-a primit pe ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Hitoshi Noda, printre temele de discuţie regăsindu-se şi cea a proiectului Magistralei 6 de metrou din Bucureşti.2. - Primirea ambasadorului Republicii Populare Chineze, Jiang Yu, cu care a discutat inclusiv despre schimburile comerciale între cele două ţări.9. - Primirea ambasadorului Statului Israel la Bucureşti, David Saranga, cei doi oficiali discutând şi despre o viitoare reuniune interguvernamentală româno-israeliană.26. ­ Deschiderea oficială a ediţiei 2019 a Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, având ca temă "Diplomaţia României: repere şi noi perspective", la Hotel Radisson Blu din Capitală.29. - Participare la reuniunea semestrială informală a miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene (Gymnich), găzduită la Helsinki de către Preşedinţia finlandeză a Consiliului UE, având ca temă principală ameninţările hibride. (29-30)SEPTEMBRIE4. - Primirea Nunţiului Apostolic, decan al corpului diplomatic acreditat în România, monseniorul Miguel Maury Buendia, în vizită de curtoazie; primire ambasadorului Tunisiei în România, Raja Jhinaoui Ben Ali.5. - Primirea preşedintelui Comisiei pentru politică externă din cadrul Adunării Naţionale a Republicii Socialiste Vietnam, cu rang de ministru, Nguyen Van Giau, cu care a vorbit inclusiv despre cooperarea în domeniul muncii şi justiţiei sociale.6. - Întrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România, Andrew Noble, cu care a vorbit despre situaţia cetăţenilor români din Marea Britanie, post-Brexit.16. - Participare, la Viena, la deschiderea Conferinţei Generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), context în care a vorbit despre angajamentul României de a contribui la întărirea securităţii nucleare, inclusiv prin co-prezidarea, în februarie 2020, alături de Panama, a Conferinţei Internaţionale a AIEA privind securitatea nucleară.18. ­ Participarea la Reuniunea interguvernamentală România-Republica Polonă, la Palatul Victoria.24. - Participarea, în delegaţia condusă de preşedintele României, la segmentul de nivel înalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la New York, în Statele Unite ale Americii (23-27).30. - Participarea la funeraliile fostului preşedinte al Republicii Franceze, Jacques Chirac, la Paris.OCTOMBRIE1. - Participarea la ceremonia de deschidere a Festivalului Internaţional de Artă EUROPALIA, la Palatul de Arte Frumoase BOZAR din Bruxelles, Regatul Belgiei.9. - Vizită în Republica Moldova.10. - Participare la ceremonia oficială dedicată comemorării victimelor Holocaustului din România, la Memorialul Victimelor Holocaustului din Bucureşti.18. - Participarea la Reuniunea ambasadorilor statelor membre UE, în contextul Preşedinţiei finlandeze a Consiliului UE, la Bucureşti.21. - Participare, la Bruxelles, la Forumul industrial de nivel înalt SUA-UE cu privire la reactoarele modulare de mici dimensiuni.30. - Participarea la ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa preşedintelui Curţii Europene de Conturi, Klaus-Heiner Lehne, la sediul Academiei de Studii Economice din BucureştiMinistrul Afacerilor Externe Bogdan AurescuBogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe - 2019 Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTONOIEMBRIE5. - Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o convorbire telefonică cu ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, în cadrul căreia au fost trecute în revistă aspecte curente ale colaborării bilaterale în cadrul Parteneriatului strategic dintre cele două ţări pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova.8. - Întrevedere, la sediul MAE, cu ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, împreună cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentanţilor a Congresului SUA, aleasă în Alabama, prilej cu care s-a discutat despre Parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite şi angajamentul ferm al noului Guvern pentru continuarea alocării a 2% din PIB pentru apărare.20. ­ Participarea la reuniunea miniştrilor de externe din statele membre NATO, desfăşurată la Bruxelles, în Regatul Belgiei. Întrevederi, în marja reuniunii, cu: secretarul de stat american, Michael Pompeo; ministrul francez pentru Europa şi Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian; omologul polonez, Jacek Czaputowicz.22. - Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o întrevedere cu preşedintele emerit al Atlantic Council US (ACUS), generalul în rezervă James L. Jones, cu care a avut un schimb "aprofundat" de opinii în legătură cu provocările actuale la adresa securităţii euro-atlantice.27. - Primirea, la sediul MAE, a reprezentanţilor conducerii Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări (FI3M).DECEMBRIE1. - Participare la Parada militară de Ziua Naţională a României organizată în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti.3. - Participare la Reuniunea NATO la Nivel Înalt, în delegaţia oficială condusă de preşedintele României, Klaus Iohannis, la Londra. 5. - Participarea la cea de-a 26-a Reuniune a Consiliului Ministerial al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, desfăşurată la Bratislava în Slovacia.6. - Inaugurarea Consulatului General al României la Stuttgart, în Germania.12. ­ Participarea la a 41-a Reuniune a Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe al Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN) desfăşurată la Atena, în Grecia. (12-13)15. - Participare la cea de-a 14-a Reuniune a miniştrilor afacerilor externe ASEM (Asia-Europe Meeting) desfăşurată la Madrid, în Spania. (15-16)