Interiu exclusiv GSP: Care este întrebarea care nu i-a fost pusă niciodată lui Ionuț Radu, dar la care ar dori să răspundă

Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul lui FCSB, a povestit cum a ajutat o familie nevoiașă în pragul sărbătorilor de iarnă.„Tocmai am venit de la biserică și doresc pace și liniște tuturor. Am făcut niște donații financiare și am oferit alimente înainte de Crăciun, iar acum sunt mai liniștit pentru că am adus bucurie în câteva case. ...