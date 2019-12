Nebunie de „Boxing Day” » Liverpool trece de borna 50 de puncte în timp ce Chelsea pierde pe teren propriu » Rezultatele complete și clasamentul în Premier League!

22:40

Vestea că Gigi Becali ar dori să emigreze în Grecia a dat naștere unor speculații diverse. S-a spus că latifundiarul s-ar teme de DNA, din cauza unui dosar în care este acuzat de spălare de bani. Problemele cu ANAF-ul – omul de afaceri pierzând un proces și rămânând dator cu 800.000 de euro – au […] The post Gigi Becali “desființează” declarațiile ginerelui: “Am luat decizia în familie fiindcă…” appeared first on Cancan.ro.