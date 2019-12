HOROSCOP dragoste IANUARIE 2020: Schimbări mari în toate relațiile de iubire - SĂGETĂTORII strălucesc mai tare ca niciodată

11:10

HOROSCOP. Iata horoscopul de weekend 27-29 decembrie 2019. De Craciun, Soarele, Luna si Nodul lunar al destinului s-au aliniat pentru o puternica eclipsa solara inelara in Capricorn si ultima din acest an si deceniu. Eclipsa solara a avut loc pe 25 decembrie pentru continentul american si pe 26 decembrie pentru Europa, Asia si Australia si a fost vizibila in Asia, Africa de Nord si Est si Australia.