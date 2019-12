Oana Roman, de urgență la spital cu fiica sa. Ce diagnostic a primit Isa

08:50

Dramă fără margini într-o localitate din județul Olt. Un bărbat de 24 de ani din comuna Fălcoiu s-a înecat aseară în apele râului Olt. El era într-o barcă împreună cu fratele lui, care a reușit să se salveze în ultima clipă. Victima a fost căutată de mai multe echipaje de pompieri. Potrivit datelor din ancheta […] The post Dramă într-o localitate din Olt. Un tânăr a murit înecat, iar fratele lui a reuşit să se salveze appeared first on Cancan.ro.