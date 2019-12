Turcia vrea să producă maşini electrice în totalitate în ţară, un proiect de 3,7 miliarde dolari

12:40

Britanicii au calculat cu aproximaţie cam la ce sumă s-ar ridica drepturile de autor încasate anual de muzicieni celebri precum Wham!, The Pogues sau Mariah Carey doar pentru piesele lor difuzate în fiecare an în perioada sărbătorilor, arată The Independent Cifrele obţinute nu sunt oficiale, organismele care gestionează drepturile de autor protejând intimitatea artiştilor, dar o investigaţie a postului Channel 5 a oferit o listă de sume aproximative. Astfel, pentru piesa “Merry Xmas Everybody”,...