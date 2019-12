Tarom, achiziţie în prag de Sărbători: A fost semnat contractul de leasing pentru achiziţia unui număr de nouă avioane noi - ATR 72-600

16:50

Fosta iubită a lui Whitney Houston a lansat recent o carte, în care a povestit despre experienţele amoroase pe care le-a trăit alături de regretata artistă. În anii de glorie ai cântăreţei Robyn Crawford a fost alături de el la fiecare pas, însă nimeni nu a ştiut până acum că cele două au fost şi partenere în dormitor, potrivit stiripesurse.ro. Cartea A Song For You: My Life with Whitney Houston, înglobează toate întâmplările pe care le-au trăit cele două foste iubite, între care şi detalii desp...