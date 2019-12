Mircea Lucescu a refuzat o nouă ofertă: „Discuțiile au decurs bine, dar au fost motive personale”

16:00

Novak Djokovic (32 de ani, 2 ATP) și Cristiano Ronaldo (34 de ani), starul lui Juventus, au fost filmați în timp ce își exersau detenta. Videoclipul a fost postat de ATP.Ronaldo x Djokovic This is some serious content : @Cristiano | @DjokerNole pic.twitter.com/yP63nW5roK— ATP Tour (@atptour) December 27, 2019„L-am învăţat pe Nole cum să sară! A fost o plăcere să te văd şi să ne antrenăm împreună, prietene!", a fost comentariul lui Cristiano Ronaldo. ...