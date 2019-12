O pisică a fost găsită la aproape 2,000 de kilometri de casă, în altă țară, după cinci ani. Cum a recționat stăpânul

01:20

HOROSCOP 28 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 28 DECEMBRIE 2019; Luna e in Varsator si ne da o portie de aer linistit de respirat dupa ultimele zile intense. Eclipsa solara inelara in Capricorn este in urma noastra iar portalul norocos deschis de ea este activ. Luna in Varsator ne da sansa sa relationam si socializam, sa ne conectam cu oameni la un nivel detasat de energie, oameni pe aceeasi lungime de unda cu noi.