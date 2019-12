Varşovia îl convoacă pe ambasadorul rus după declaraţiile preşedintelui Putin

22:50

Jucătoarea Simona Halep, prezentă vineri seara la Gala Tenisului Românesc, a anunţat că în anul 2020 nu va evolua pentru echipa României în Fed Cup pentru a se concentra pe participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo acolo unde speră să câştige o medalie."După discuţii multe cu echipa, am ales Jocurile Olimpice. Ca să fiu capabilă şi aptă 100% în mintea mea cu pregătirea am ales să joc doar la Jocurile Olimpice şi o voi face cu mândrie şi cu mare onoare. A fost o decizie foarte grea pe care a trebuit să o iau, dar e cel mai bine pentru toţi. Aşa am hotărât împreună cu echipa de Fed Cup. Oricum sunt alături de echipă întotdeauna când joacă. Atenţie, nu este o retragere de la Fed Cup, este doar an olimpic şi am ales să joc la Tokyo. Jocurile Olimpice reprezintă prioritatea mea pentru că îmi doresc tare mult să câştig o medalie, de aceea voi participa la tot ce se poate, simplu, dublu şi dublu mixt. Voi face totul pentru a obţine un rezultat bun şi să aduc o medalie ţării noastre", a spus ea."Cred în mine, mai ales după ultimele rezultate. Sunt hotărâtă să fac şi mai mult în tenis. Nu pot să zic că am visat la Wimbledon pentru că mi-a fost foarte greu să cred că voi fi în stare să câştig pe iarbă. Dar s-a întâmplat, iar acest lucru mi-a dat mare încredere. Obiectivul meu principal şi prioritatea mea sunt meciurile de la Jocurile Olimpice. Sper din tot sufletul să aduc o medalie României. Iar după aceea, ce va veni pe lângă va fi un bonus", a adăugat Halep.Numărul 4 mondial a menţionat că va respecta decizia Comitetului Executiv al COSR privind sportivul desemnat să fie portdrapel la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "Decizia aparţine COSR. Eu mi-am exprimat dorinţa de a fi portdrapel la Jocurile Olimpice. Nu ştiu cine o să merite acest lucru. Ei vor decide, iar eu voi respecta oricare va fi hotărârea", a afirmat ea.Simona Halep susţine că a luat o hotărâre bună să efectueze pregătirea din această perioadă în Dubai. "M-a ajutat foarte mult că am făcut pregătirea în Dubai pentru că a fost cald şi nu am avut probleme la spate. De obicei, când mă antrenam la munte în perioada asta mai şi răceam. A fost o decizie bună să mă pregătesc acolo. Eu mă simt foarte bine, nu ştiu ce va fi din ianuarie încolo, dar sunt împăcată cu modul în care m-am antrenat. Am fost acasă de Sărbători şi am avut parte de o surpriză uriaşă să-l am pe domnul Ştefan Hruşcă la noi acasă să îmi cânte, să ne colinde... A fost impresionant şi ţin să le mulţumesc părinţilor pentru acest cadou. A fost o plăcere şi o surpriză foarte, foarte mare", a precizat Halep.Câştigătoarea turneului de la Wimbledon, Simona Halep (nr. 4 WTA), şi Horia Tecău (nr. 19 ATP - dublu) au fost desemnaţi, vineri seara, cei mai buni jucători de tenis ai României în 2019 în cadrul galei anuale organizate de Federaţia Română de Tenis (FRT).AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Adrian Dãdârlat, editor online: Adrian Dãdârlat)