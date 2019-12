Ionuț Radu, vacanță în Maldive cu iubita Doris Conțulov!

15:40

Astăzi se va da startul în cea de-a XVII-a rundă din prima ligă a Turciei, ultima care este programată în acest an. În prologul rundei, pe „Vodafone Park” din Istanbul, Beșiktaș va primi vizita celor de la Genclerbirligi. Nebunie de „Boxing Day” » Liverpool trece de borna 50 de puncte în timp ce Chelsea pierde […] The post Super Lig se termină în forță în 2019 » Programul ultimei etape a anului și clasamentul! appeared first on Cancan.ro.