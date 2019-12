Vâlcea: Vicecampioanele mondiale din lotul campioanei României la handbal feminin, premiate de autorităţile judeţului

08:00

Actorul Denzel Washington s-a născut în Mount Vernon, statul New York, la 28 decembrie 1954, potrivit www.tribute.ca.''Nu a fost visul meu să fiu faimos. Nu m-am apucat de actorie ca să fiu vedetă de cinema. Am început în teatru şi visul meu a fost să fiu cât mai bun în meseria mea. Este încă ţelul meu. Nu mă consider un star de cinema şi nu intenţionez să devin. Sunt doar un comediant.'', a declarat actorul american, citat de www.tribute.ca.În urma absolvirii liceului, Denzel Washington s-a înscris la New York University, unde a început să studieze jurnalismul. El încă foloseşte studiile de jurnalism pentru definirea personajelor sale. ''Actoria, într-un fel, este asemenea reportajului de investigaţie. Cauţi personajul tău.'', sublinia actorul.După obţinerea licenţei, în 1977, a fost beneficiarul unei burse la San Francisco în cadrul Conservatorului American de Teatru. Şi-a îmbunătăţit abilităţile pentru lumea teatrului timp de un an, pentru ca imediat să se dedice carierei profesionale. La început au fost câteva roluri în producţii de televiziune şi de scenă, pentru ca debutul său pe marele ecran să fie în pelicula ''A Soldier's Story'' (1984), în regia lui Norman Jewison.Interpretarea din ''Cry Freedom'' (1987), în regia lui Richard Attenborough, i-a adus prima nominalizare la prestigioasele statuete Oscar ale Academiei Americane de Film, pentru ca doar câţiva ani mai târziu, rolul din pelicula ''Glory'' (1990), în regia lui Edward Zwick, să-i aducă prima statuetă, pentru cel mai bun rol secundar, conform tribute.ca şi imdb.com.Rolul din producţia ''The Hurricane'' (1999), în regia aceluiaşi Norman Jewison, îi aduce actorului încă o nominalizare, pentru cel mai bun rol principal, la Oscar, fiind recompensat cu Globul de Aur la secţiunea cel mai bun actor într-un film. ''Training Day'' (1999), în regia lui Antoine Fuqua, a însemnat confirmarea succesului actorului la Hollywood, obţinând statueta Academiei Americane de Film pentru cel mai bun rol principal. Pelicula a obţinut, în total, 18 premii şi 23 de nominalizări la distincţiile de specialitate, indică imdb.comPelicula ''Antoine Fischer'' (2002), în care actorul interpretează rolul Dr. Jerome Davenport, a însemnat debutul regizoral pentru Denzel Washington. Producţia a obţinut 19 premii şi 22 de nominalizări la distincţiile de specialitate, arată imdb.com. A obţinut premiul Black Reel pentru cel mai bun regizor, potrivit www.tribute.ca.Pentru munca depusă în slujba celei de-a şaptea arte a fost recompensat în 2007 cu Premiul BAFTA pentru Excelenţă în Film.Rolul din pelicula ''The Taking of Pelham 123'' (2009), în regia lui Tony Scott, i-a adus încă o nominalizare la premiile Black Reel, în 2010, filmul acumulând încasări semnificative în America de Nord, drept pentru care actorul a fost inclus şi într-o listă a revistei Forbes, în 2010, drept al treilea cel mai bine plătit actor din America.A continuat să interpreteze în ''blockbustere'', apreciate de critici şi cu încasări considerabile în ''box-office'', printre acestea numărându-se ''The Book of Eli'' (2010), ''Unstoppable'' (2010), ''Safe House'' (2012) şi ''Flight'' (2012), iar pentru rolul din acest ultim film a primit cea de-a şasea nominalizare la Oscar. Au urmat rolurile din ''2 Guns'' (2013), ''The Equalizer'' (2014), ''The Magnificent Seven'' (2016) şi ''Fences'' (2016), pe care l-a şi regizat. Munca depusă pentru producţia ''Fences'' (2016) a fost încununată de numeroase nominalizări la distincţiile de specialitate - Oscar, BAFTA, Globurile de Aur, SAG, printre care s-a numărat inclusiv nominalizarea pentru interpretarea sa din film pentru cel mai bun rol principal masculin. Pelicula a fost nominalizată la secţiunea cel mai bun film la premiile Academiei Americane.Interpretarea magistrală din thrillerul ''Roman J. Israel, Esq.'' (2017), după un scenariu şi regia semnate de Dan Gilroy, i-au adus încă o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun rol principal. Pelicula a obţinut două distincţii şi a primit alte 10 nominalizări la premii de specialitate, indică imdb.com.Colaborează din nou cu regizorul Antoine Fuqua la thrillerul de acţiune ''The Equalizer 2'', în care interpretează rolul Robert McCall.A fost recompensat, în 2016, cu distincţia Cecil B. DeMille Lifetime Achievement pentru reuşitele sale în calitate de actor şi regizor, precum şi pentru cele şapte nominalizări din care două încununate în calitate de câştigător la Globurile de Aur, indică https://www.goldenglobes.com.Locuieşte în Los Angeles, California, alături de soţia sa Pauletta, cu care este căsătorit din 1983, cei doi având patru copii.Eforturile depuse în slujba celei de-a şaptea arte i-au adus pe lângă cele două premii Oscar, alte 83 de premii şi 168 de nominalizări la distincţiile de specialitate, conform imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.imdb.com