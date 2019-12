Cât de adevărată este emisiunea Visuri la Cheie de la Pro TV. S-a spus că au dărâmat o casă și nu au mai construit-o

17:20

Duncan McDougal, un medic american, a făcut, ân anul 1907, un experiment controversat, dar care a pus multe semne de întrebare! Rezultatul la care doctorul a ajuns? Cât cântărește sufletul unui om. Aceasta a cântărit trupurile a șase pacienţi bolnavi de tuberculoză în fază terminală, apoi a făcut același lucru după ce fiecare dintre ei […]