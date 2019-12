Andrei Aradits, probleme delicate în mariaj. A făcut anunțul după 15 ani de la nunta cu Andreea

19:10

Polițiștii rutieri din Horezu au depistat, chiar în ziua de Crăciun, pe un sector de drum din Slătioara, cu limită de viteză de 70 km/h, un bărbat de 40 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care rula cu o viteză de 125 km/h. Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba chiar de șeful IPJ Vâlcea.