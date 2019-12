MAI: 963 de conducători auto au rămas fără permis de conducere în perioada 25-27 decembrie

13:00

Promovarea pieţei de capital româneşti la statutul de Piaţă Emergentă, numărul mare de emisiuni de obligaţiuni care s-au listat în acest an, precum şi înfiinţarea companiei ce urmează să devină contraparte centrală au reprezentat în 2019 elemente foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a pieţei de capital autohtone.Început sub auspiciile sumbre ale OUG 114, care la finalul lui 2018 a şters într-o zi tot câştigul dintr-un an, anul 2019 se preconiza a fi unul foarte sumbru. Efectele taxei pe lăcomie au fost substanţiale în primele zile de la anunţarea ei. Bursa de Valori Bucureşti (BVB) avertiza că piaţa de capital locală, în care activează companii româneşti ce reprezintă valoric peste 10% din Produsul Intern Brut al României, a intrat într-o zonă care poate pune în pericol perspectivele de dezvoltare viitoare, incluzând aici şi o eventuală promovare a bursei la statutul de piaţă emergentă. Pe data de 19 decembrie 2018, indicele BET a coborât cu 11,21%."Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a luat notă de efectele negative reflectate în scăderi importante ale indicilor bursieri ca urmare a proiectului de OUG anunţat recent de către Guvern. Piaţa de capital locală, în care activează companii româneşti ce reprezintă valoric peste 10% din Produsul Intern Brut al României, a intrat într-o zonă care poate pune în pericol perspectivele de dezvoltare viitoare, incluzând aici şi o eventuală promovare a bursei la statutul de piaţă emergentă. Investitorii urmăresc cu deosebită atenţie acţiunile decidenţilor politici ce influenţează mediul economic şi evoluţia companiilor listate, un aspect major în cadrul procesului investiţional fiind dat de predictibilitatea şi stabilitatea legislativă", se arăta într-un comunicat al Bursei.De asemenea, Cristian Agalopol, reprezentant al AmCham şi task force lider Pieţe financiare, în Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) afirma, într-o conferinţă de presă, că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trebuie să investigheze toate tranzacţiile care s-au efectuat în acea zi la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) pentru că ce s-a întâmplat pe bursă este practic o baie de sânge, iar pierderi de 10-15-20% şi creşteri ulterioare nu sunt sănătoase absolut deloc pentru o dezvoltare sustenabilă a pieţei de capital, care se doreşte a fi un motor important de finanţare a economiei româneşti."Ne-am pus întrebarea dacă această ordonanţă (privind noile măsuri fiscal-bugetare - n. r.) va avea un impact, pentru că ea deja produce efect. Doar iniţierea acestei ordonanţe a muşcat serios azi din piaţa de capital, care trece, poate, prin cel mai greu moment al ei de la înfiinţare, Bursa de Valori fiind practic îngenuncheată doar la ideea că această ordonanţă ar putea trece, iar ceea ce s-a întâmplat astăzi pe bursă este practic o baie de sânge, o baie de sânge pe care eu, în cei 20 de ani de activitate în piaţa de capital, nu am reuşit s-o văd în România", a spus acesta, într-o conferinţă de presă.Totuşi, pesimismul a început să se destrame odată cu o serie de clarificări şi discuţii pe tema efectelor ordonanţei, astfel că bursa a revenit pe o linie ascendentă, susţinută şi de dividendele pe care companiile listate începeau să le anunţe.Spre finalul lunii februarie, preşedintele BVB, Lucian Anghel, declara la ceremonia de deschidere oficială a şedinţei de tranzacţionare a obligaţiunilor emise de elefant.ro că anul 2019 va fi cel mai bun din ultimul deceniu în ceea ce priveşte numărul de emisiuni de obligaţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).De asemenea, în luna aprilie Alpha Bank România a lansat primul Program de obligaţiuni ipotecare din România, în valoare de un miliard de euro."Avem plăcerea să anunţăm primul program de obligaţiuni ipotecare din România, o iniţiativă care continuă tradiţia noastră de pionierat în domeniul bancar, după lansarea în 2001 a primului împrumut imobiliar. Prin acest Program, România va intra în rândul ţărilor care au atât o legislaţie modernă, cât şi o piaţă activă a obligaţiunilor ipotecare", a declarat Sergiu Oprescu, preşedintele executiv al Alpha Bank România.În mai, Alpha Bank România anunţa că a realizat cu succes prima emisiune de obligaţiuni ipotecare, în valoare de 200 milioane euro, o premieră pentru sectorul bancar din România. Această emisiune a intrat la sfârşitul lunii iunie la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti (BVB).Potrivit raportului din aprilie al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), valoarea de piaţă a companiilor româneşti depăşea la finalul primelor patru luni ale anului în curs 20,1 miliarde euro, comparativ cu 18,1 miliarde euro la finalul anului trecut, ceea ce înseamnă un avans de 11%.Capitalizarea bursieră a tuturor companiilor listate pe piaţa reglementata a BVB a depăşit 35,5 de miliarde de euro în ultima şedinţă de tranzacţionare din aprilie 2019, comparativ cu 30,6 miliarde euro la final de 2018, în creştere cu 16%. Piaţa de capital din România a crescut cu 14,5% în primele patru luni ale acestui an, luând în calcul şi dividendele raportate de companiile din indicele BET, care include cele mai tranzacţionate 16 societăţi, cu excepţia SIF-urilor,Potrivit analiştilor, lichiditatea mai redusă din acea perioadă a anului poate fi explicată prin faptul că investitorii aşteptau conturarea unei direcţii mai clare, atât pe pieţele internaţionale, cât şi pe piaţa locală.Astfel, BVB a încheiat primele patru luni cu toţi indicii pe plus, într-un context intern şi internaţional marcat de incertitudini şi de lipsa unei direcţii clare de evoluţie a pieţelor. Indicele BET a înregistrat un avans de 14,3% de la începutul anului şi a ajuns la finalul lunii aprilie la un nivel de peste 8.440 de puncte, depăşind astfel nivelul înregistrat pe 18 decembrie 2018, înainte de a anunţul privind OUG 114. O creştere de 14,5% a avut şi BET-TR, indicele care include şi dividendele oferite de companiile din BET. Cel mai mare avans de peste 18% a fost înregistrat de indicele BET-NG, care include companii din domeniul energiei şi utilităţilor, în timp ce indicele care a avut cel mai mic ritm de creştere a fost BET-FI, cu aproape 5 procente peste nivelul din perioada ianuarie - aprilie a anului trecut.De asemenea, indicele BET-TR de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a atins pe 28 mai 2019 un maxim istoric, de 12.869 de puncte, depăşind maximul anterior atins pe 4 decembrie 2018.Directorul general al SAI Certinvest, Horia Gustă, a declarat atunci pentru AGERPRES că aprecierea Bursei de la Bucureşti este legată de votul de pentru alegerile pentru Parlamentul European şi de informaţiile din presă referitoare la plecarea lui Darius Vâlcov, consilier al premierului Viorica Dăncilă."Există un entuziasm ca urmare a votului de duminică, iar acesta ne arată pe ştirile de astăzi că unele persoane din Guvern ar putea fi îndepărtate, gen domnul Vâlcov, care se pare că a fost artizanul Ordonanţei 114. Dacă vă uitaţi astăzi, băncile şi societăţile din domeniul energetic au crescut foarte mult. Există o aşteptate că poate va veni un cadru legal similar celui de dinaintea ordonanţei 114. Altă explicaţie nu am", a afirmat Horia Gustă.Dar evenimentul care a marcat în 2019 piaţa de capital a fost promovarea în luna septembrie a României la statutul de Piaţă Emergentă, despre care Lucian Anghel, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), afirma că poate fi considerată, din punct de vedere economic pentru piaţa de capital, echivalentul momentului aderării României la Uniunea Europeană."Promovarea României la statutul de Piaţă Emergentă poate fi considerată, din punct de vedere economic pentru piaţa de capital, echivalentul momentului aderării României la Uniunea Europeană. România merita să fie promovată pentru că a demonstrat, în repetate rânduri, că este o piaţă funcţională şi accesibilă. Un nou statut înseamnă noi posibilităţi de investiţii. Fonduri mult mai mari decât cele de până acum şi care gestionează sute de miliarde de euro vor putea să investească în România în următorii ani pentru că până acum aceşti administratori de fonduri erau restricţionaţi, prin prospect, să investească în pieţele de frontieră. Tocmai de aceea, investitorii români ar putea să beneficieze pe termen lung de această promovare fructificând randamentele oferite de oportunităţile investiţionale pe bursă. Am dori să le mulţumim tuturor entităţilor implicate în piaţa de capital şi autorităţilor care au fost aproape de bursă în acest proces de reformă a pieţei locale care a început acum aproape 7 ani," declara Lucian Anghel.Sergiu Oprescu, Preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei Române a Băncilor, afirma, într-un comunicat, că intrarea României în liga pieţelor emergente este cea mai mare realizare a ţării în plan economico-financiar din ultimii ani, iar dezvoltarea pieţei de capital reprezintă un deziderat inclusiv pentru îndeplinirea criteriilor de convergenţă pentru adoptarea euro.Lucian Anghel preciza cu acea ocazie că beneficiile promovării bursei la statutul de piaţă emergentă "nu vor veni mâine, nu vor veni nici pe 26 septembrie 2020, de când intră în vigoare noii indici calculaţi de FTSE Russell, ci vor apărea în 3 - 5 - 7 ani".Agenţia FTSE Russell, lider mondial de clasificare a indicilor bursieri, parte din grupul bursier London Stock Exchange, a decis pe 26 septembrie 2019 că piaţa de capital din România va fi reclasificată de la statutul de Piaţă de Frontieră la cel de Piaţă Emergentă Secundară, începând din luna septembrie 2020.FTSE Russell a anunţat că decizia asupra promovării Bursei de Valori de la Bucureşti va intra în vigoare odată cu revizuirea semi-anuală din septembrie 2020.Furnizorul global de indici FTSE Russell a mai anunţat că acţiunile companiilor româneşti Romgaz, Banca Transilvania şi BRD-Groupe Societe Generale îndeplineau criteriile de eligibilitate FTSE Global All Cap Index la data de 28 iunie 2019.În cadrul procedurii anuale de revizuire, comitetul de clasificare a ţărilor a decis că România a făcut progrese la criteriul "lichiditate - suficientă lichiditate a pieţei pentru a sprijini investiţii globale semnificative", astfel încât calificativul a fost îmbunătăţit de la ‘Restricţionat' la ‘Îndeplinit'."În consecinţă, România îndeplineşte cele nouă criterii FTSE Quality of Markets necesare pentru statutul de piaţă emergentă secundară în schema de clasificare a FTSE", a precizat agenţia britanică.Adrian Tănase, director general al Bursei de Valori Bucureşti, afirma în octombrie că alte cinci companii ar prea intra în indicele FTSE Russell, acestea fiind Nuclearelectrica, Transelectrica, Transgaz, Petrom şi Electrica, pe lângă Romgaz, Banca Transilvania şi BRD-Groupe Societe Generale, dacă acestea îndeplinesc criteriul de lichiditate.La nivelul capitalizării, evoluţia din acest an a adus un plus de 37,7 miliarde lei (7,2 miliarde euro), valoarea de piaţă a companiilor listate la BVB urcând cu 26,4%, la 180,7 miliarde lei (37,8 miliarde euro), la data 20 decembrie 2019.Conform rezultatelor financiare pentru primele nouă luni publicate de companiile listate, 15 din cele 16 companii din indicele BET au obţinut profit, în timp ce Alro este singura pe pierdere.Cele mai tranzacţionate acţiuni din acest an au fost Banca Transilvania (peste 3 miliarde lei), BRD-Groupe Societe Generale (1,3 miliarde lei) şi Fondul Proprietatea (aproape 1,3 miliarde lei). În ceea ce priveşte evoluţia preţului acţiunilor, cele mai accelerate creşteri au fost înregistrate de acţiunile SIF Transilvania (+78%), Nuclearelectrica (74%), OMV Petrom (47%) SIF Muntenia (41%) şi Banca Transilvania (39%).Anul 2019 a adus la BVB şi un maxim istoric în ceea ce priveşte numărul de companii care au decis să apeleze la atragerea de finanţare din piaţa de capital. Un număr de 17 companii au atras finanţare de la investitori prin emisiuni de obligaţiuni, suma atrasă ajungând la peste 4,1 miliarde lei (867 milioane euro). Sumele au variat între 400.000 de euro şi 500 milioane de euro. Prima companie care a intrat la BVB în acest an cu obligaţiuni a fost Grup Şapte, în ianuarie, iar ulterior au venit şi alte companii precum Elefant Online, Ascendia, Implant Expert DSO - Clinicile Dentare Dr. Leahu, Autonom, dar şi instituţii financiare precum Alpha Bank, International Investment Bank, BCR sau BT Leasing Transilvania IFN, dar şi companii internaţionale precum NE Property BV (Olanda).Pe de alta parte, anul 2019 a avut parte de o singură listare a unei companii, şi anume a producătorului de telefoane mobile, iHunt Technology, pe piaţa AeRO Premium. iHunt a atras interesul investitorilor, care au tranzacţionat chiar în ziua listării acţiuni în valoare de aproape 1,5 milioane de lei, respectiv echivalentul a 12% din capitalul social.De asemenea, pe parcursul anului 2019 au existat şi alte companii care au derulat plasamente private pe baza de acţiuni sau obligaţiuni, urmând ca listarea la BVB să fie anul viitor. Dintre acestea pot fi menţionate Qualitance, Norofert, Raiko Transilvania şi chiar Raiffeisen Bank.Alte două evenimente importante în ceea ce priveşte piaţa de capital sunt înfiinţarea Contrapărţii Centrale CCP.ro Bucharest şi aprobarea în Parlament a Legii fondurilor de investiţii alternative (FIA).CCP.RO Bucharest va găzdui infrastructura care va permite relansarea pieţei derivatelor în România şi va asigura mecanisme noi pentru diminuarea şi transferul riscurilor pentru pieţele operate de BVB şi OPCOM, contribuind la creşterea încrederii şi activităţii pe aceste pieţe. BVB este acţionar majoritar cu 59,52% din acţiuni, în urma unei contribuţii de 47,5 milioane lei (10 milioane euro), cea mai mare investiţie realizată de BVB în cadrul unui singur proiect. Partenerii BVB în proiectul CCP.RO sunt: OPCOM, Enel România, Banca Transilvania, Tinmar Energy, SIF Banat-Crişana, SIF Transilvania, SIF Muntenia şi BRK Financial Group.Legea fondurilor de investiţii alternative (FIA) presupune, printre altele, şi desfiinţarea pragului de deţinere de 5% în cadrul societăţilor de investiţii listate la BVB. Legea acordă un termen de 6 luni Fondului Proprietatea şi SIF-urilor să depună documentaţia necesară încadrării în una din categoriile fondurilor de investiţii alternative.Astfel, un an care a început într-un ton pesimist, s-a dovedit a fi unul dintre cei mai buni ai pieţei de capital în perioada post criză."Din perspectiva randamentelor, anul 2019 a fost cel mai bun din ultimii aproape 10 ani. Totodată, promovarea pieţei de capital româneşti la statutul de Piaţă Emergentă şi numărul mare de emisiuni de obligaţiuni care s-au listat în acest an, precum şi înfiinţarea companiei ce urmează să devină contraparte centrală au reprezentat alte trei elemente foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a pieţei de capital autohtone. Totuşi, unul dintre elementele pe care încă nu am reuşit să le vedem realizate în acest an este reprezentat de IPO-uri derulate de companii pentru listare, însă având în vedere interesul în creştere al companiilor pentru finanţarea prin bursă, credem că 2020 va fi anul în care vom vedea şi noi companii care să deruleze oferte publice pentru listarea acţiunilor. Perspectivele sunt şi mai optimiste dacă avem în vedere şi declaraţiile din mediul politic cu privire la listarea unora dintre companiile deţinute de stat. Astfel, sperăm ca includerea efectivă a României în spaţiul Pieţelor Emergente din septembrie 2020 să fie însoţită şi de IPO-uri din mediul privat şi cel public", a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti.AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Anda Badea)