Englezii au făcut topul puștilor care pot „exploda” în 2020 » Cătălin Cîrjan, românul de la Arsenal, e pe listă: „Cel mai promițător jucător al României de la Hagi încoace”

The Sun a întocmit topul celor mai buni tineri fotbaliști din 2020 care ar putea „exploda” în noul an. Pe listă apare și românul Cătălin Cîrjan, legitimat de curând la Arsenal U18. Cătălin Cîrjan (17 ani), mijlocaș central, a semnat în această lună primul său contract de fotbalist profesionist cu Arsenal și joacă pentru formația sub 18 ani a „tunarilor”. Românul debuta la 10 ani în Liga 4 din România, la Domnești. ...

