Filmul evenimentelor desemnării comisarului european din partea României

14:40

„Nu credeam vreodată că voi posta aici, dar există o primă dată pentru orice lucru. Eu şi prietenul meu, alături de care am o relaţie de patru ani, am făcut schimb de cadourile de Crăciun mai devreme. I-am cumpărat ceva de ronţăit, câteva haine de care avea neapărată nevoie (mai ieftine pentru că niciunul dintre noi nu a vrut să cheltuie prea mult) şi alte lucruri mai mici despre care ştiam că îi va plăcea”, a scris aceasta pe Reddit. „Îmi spunea că are emoţii pentru că spera că îmi va plăcea ce...