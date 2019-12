Buzău: 260.000 de articole pirotehnice deţinute ilegal, ridicate de poliţişti în urma a cinci percheziţii

15:00

Un incident naval, unic pe plan mondial, după cum a fost catalogat de şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a avut loc pe 24 noiembrie, în Portul Midia, când vaporul Queen Hind, încărcat cu 14.600 de oi, s-a răsturnat, scufundându-se parţial în acvatoriul portuar.Echipajul format din 22 de marinari sirieni a fost salvat, fiind scoase vii de la bordul vaporului, în zilele de după incident, şi câteva sute de oi."Aici vorbim de un accident naval şi de o problemă de risc ecologic, care este comună cu acest accident", a spus Arafat, într-o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, menţionând că autoritatea portuară va prelua cadavrele animalelor apărute pe apă, în bazinul portuar, ulterior fiind nevoie să înceapă ranfluarea navei.Pe 4 decembrie, Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) a raportat finalizarea operaţiunii de recuperare a cadavrelor de oi din dreptul navei Queen Hind, din aria delimitată de barajele antipoluare."În ultimele zile s-a acţionat continuu, iar cadavrele recuperate au fost preluate de firma autorizată spre neutralizare. Menţionăm că în zona delimitată de barajele antipoluare nu au apărut irizaţii de combustibil, iar echipele specializate monitorizează evoluţia situaţiei", a informat directorul general al CNAPM, Daniela Şerban, adăugând că traficul navelor în zona Midia a Portului Constanţa se desfăşoară în condiţii de siguranţă, deşi şenalul navigabil este parţial blocat, nefiind înregistrate întârzieri la sosirea sau la plecarea navelor.Pe 13 decembrie, CNAPM Constanţa a anunţat că cinci firme sunt interesate de ranfluarea navei încărcate cu oi care a eşuat în acvatoriul Portului Midia, fiind aşteptate ofertele acestora şi desemnarea câştigătorului licitaţiei.Conform Danielei Şerban, firma care va câştiga licitaţia privind ranfluarea navei trebuie să nu blocheze şenalul navigabil în timpul executării operaţiunilor care sunt estimate a dura aproximativ 30 de zile.Ea a menţionat că, pe lângă ranfluare, o operaţiune grea este şi scoaterea cadavrelor oilor din vapor."Nu numai scoaterea acestei nave ne va da bătăi de cap. Ne va da bătăi de cap foarte mari scoaterea mărfii din navă. Din cargoplanul pe care l-am cerut de la Căpitănie şi ne-a fost pus la dispoziţie, acolo sunt 635 de tone, reprezintă marfa din navă. Aceste 635 de tone trebuie duse la incinerare", a precizat Şerban, adăugând că, în prezent, nu există pericol ecologic în zona unde a eşuat nava cu oi.***Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) a semnat, pe 4 decembrie, contractul de supervizare a proiectului "Reducerea eroziunii costiere, Faza II (2014-2020), pentru reabilitarea şi protecţia plajelor şi falezelor degradate", a informat instituţia.Conform sursei citate, proiectul de reducere a eroziunii costiere, cu o valoare de 3.805.641.720,80 de lei, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile eligibile obţinute prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, iar restul de 15% este cofinanţat de la bugetul de stat şi urmează să fie implementat până în anul 2023.Beneficiarul proiectului "Reducerea eroziunii costiere, Faza II (2014-2020)" este ABADL ce va implementa lucrările în cadrul a 11 sectoare (Stăvilarele Edighiol/Periboina, Mamaia, Tomis-Cazino, Agigea, Eforie, Costineşti, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia-Venus-Aurora, Mangalia-Saturn, Doi Mai).Proiectul urmăreşte limitarea efectelor negative asupra zonelor de coastă a litoralului românesc, a plajelor, prin activităţi de reabilitare şi protecţie, incluzând înnisipări artificiale a zonelor de plajă existente, structuri costiere conectate sau paralele cu ţărmul, diguri de stabilizare a falezelor, dragare, ziduri de sprijin etc.***Pe 3 decembrie, procurorii au clasat dosarul deschis în urma accidentului petrecut la sfârşitul lunii aprilie, în care creatorul de modă Răzvan Ciobanu şi-a pierdut viaţa, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.Conform sursei citate, anchetatorii au anunţat că organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare, din cadrul Serviciului Rutier al Poliţiei Municipiului Constanţa, sub coordonarea procurorilor, au făcut cercetări privind împrejurările în care a murit Răzvan Ciobanu în noaptea de 28/29 aprilie, ancheta vizând circumstanţele producerii accidentului auto în care a fost implicată victima."Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a dispus clasarea cauzei privind pe Ciobanu Mihăiţă Răzvan, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă (auto-accidentare) şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe, întrucât a intervenit decesul făptuitorului", conform anchetatorilor.Procurorii au mai precizat că autovehiculul condus de stilist a părăsit partea carosabilă în zona localităţii Săcele, după care a mai rulat aproximativ 850 de metri şi apoi s-a răsturnat, din cauza denivelărilor.Necropsia a indicat faptul că decesul creatorului de modă, Răzvan Ciobanu, a fost unul violent, el suferind în accident o ruptură de aortă cu hemoragie internă, ruptură pulmonară, hepatică şi de coloană toracală.***Pe 20 noiembrie, patronul restaurantului cu specific libanez Beirut, George Karam, condamnat la opt ani de închisoare după ce trei tinere dansatoare au murit într-un incendiu care a mistuit localul respectiv din Constanţa, în aprilie 2014, a fost dat în urmărire după ce nu a fost găsit la domiciliu de către poliţiştii sosiţi să-l conducă la penitenciar, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ). El a fost prins, pe 20 decembrie, de către poliţiştii din judeţul Cluj.***Pe 8 noiembrie, trupul unui copil de 8 ani din localitatea Pecineaga, dat dispărut de câteva zile, a fost găsit într-unul dintre bazinele colectoare de dejecţii de animale de la marginea comunei.Băiatul, dispărut din faţa locuinţei sale în timp ce se afla la joacă, cu rolele, a fost căutat continuu, la căutări participând, iniţial, peste 150 de lucrători ai IPJ, ajutaţi de trei câini de urmă, ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, poliţişti locali, voluntari, intervenindu-se şi cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne. Au fost folosite camerele de termoviziune ale Gărzii de Coastă, fiind verificat şi sistemul de supraveghere video din localitate, format din 40 de camere.***Preşedintele Camerei de Comerţ a României, Mihai Daraban, a anunţat pe 18 octombrie, la Constanţa, că în vara viitoare o agenţie de turism românească va inaugura o linie charter directă cu staţiunea turcească Antalya, de pe Aeroportul Internaţional "Mihail Kogălniceanu"."Pe de altă parte, vreau să vă spun că încercăm să promovăm Aeroportul 'Mihail Kogălniceanu' şi către ţările din Golful Persic, mai ales că vestitele companii de aviaţie din acea zonă sunt interesate de piaţa occidentală şi de zborurile transatlantice, creând zone în Europa de unde preiau pasageri. Nu cred că vom avea parte în Bucureşti de aşa ceva, dar Constanţa, în opinia mea, se pretează pentru astfel de zboruri mai ales că, după cum ştim, aici a aterizat şi Airforce One", a mai declarat Mihai Daraban.Potrivit agenţiei de turism, zborurile vor fi asigurate de compania Corendon Air şi vor începe anul viitor pe 14 iunie, cu o frecvenţă săptămânală, până pe data de 6 septembrie.***Un număr de 17 cercetători marini din România, Bulgaria, Turcia şi Ucraina au participat, în perioada 30 septembrie - 8 octombrie, la o expediţie ştiinţifică comună, cu scopul de a-şi spori cunoştinţele şi a proteja mai bine ecosistemul marin, a informat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină (INCDM) "Grigore Antipa" din Constanţa.Expediţia a fost organizată în cadrul proiectului "Evaluarea vulnerabilităţii ecosistemului Mării Negre la presiunile umane" (ANEMONE), coordonat de INCDM "Grigore Antipa" Constanţa, în parteneriat cu Institutul de Oceanologie - Academia de Ştiinţe (IO-BAS), Bulgaria, Consiliul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică din Turcia/Centrul de Cercetare Marmara - (TUBITAK-MAM), Fundaţia de Cercetare Marină din Turcia (TUDAV) şi Centrul Ştiinţific pentru Ecologia Mării (UkrSCES), Ucraina.Proiectul ANEMONE, realizat cu fonduri europene, are valoarea totală de peste 991.000 de euro, durata de implementare fiind de 28 de luni (26.07.2018 - 25.11.2020).***Oficiali ai NATO şi Uniunii Europene, reprezentanţi ai instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul relaţiilor externe şi securităţii naţionale şi invitaţi din zona academică au participat, în perioada 12 - 15 iunie, la conferinţa internaţională "Black Sea and Balkans Security Forum", ce s-a desfăşurat în staţiunea Mamaia.Forumul regional de securitate a adus în România invitaţi cu o vastă experienţă profesională, pentru a dezbate provocările clasice şi emergente de securitate din zona Mării Negre şi regiunea Balcanilor.Printre invitaţi s-au numărat fondatorul companiei de previziune şi analiză geopolitică Geopolitical Futures şi al agenţiei Stratfor, George Friedman, fostul comandant al Armatei Statelor Unite Europa, lt. gen. (ret.) Frederick Benjamin Hodges, ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, primarul oraşului Odesa, Gennadiy Leonidovich Trukhanov, şeful Statului Major al Apărării din Italia, gen. Enzo Vecciarelli, secretarul general adjunct pentru politica de apărare şi planificare a NATO, Patrick Turner, directorul adjunct pentru mobilitate şi transport al Comisiei Europene, Maja Bakran Marcich, sau preşedintele Comitetului Militar al UE, fost şef al Statul Major General de Apărare al Italiei, gen. Claudio Graziano.A treia ediţie a conferinţei internaţionale "Black Sea and Balkans Security Forum" a fost organizată de asociaţia New Strategy Center, în parteneriat cu Universitatea "Ovidius" din Constanţa şi Zona Metropolitană Constanţa.***În aprilie, peste 300 de poliţişti şi jandarmi au fost angrenaţi într-o amplă acţiune pe litoralul românesc, pe o distanţă de circa 90 de kilometri, într-un dosar de trafic de droguri, la căutarea de pachete cu stupefiante participând şi 14 ambarcaţiuni, scafandri, precum şi două elicoptere, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române, Georgian Drăgan.Conform reprezentantului IGPR, toate acţiunile de căutare au fost coordonate de DIICOT, procurori ai acestei structuri aflându-se la Constanţa.Drăgan a afirmat că în cadrul dosarului de trafic de droguri au fost reţinute şi apoi arestate preventiv două persoane, ulterior fiind efectuate şapte percheziţii domiciliare, ancheta fiind în derulare. În total, pe plaje şi pe Marea Neagră fuseseră găsite, potrivit purtătorului de cuvânt al IGPR, în afara celor circa 800 de kilograme de droguri depistate în judeţul Tulcea, alte câteva sute de kilograme.***O aeronavă de instrucţie şi agrement cu două motoare, tipul DA 42, cu două persoane la bord, a aterizat la jumătatea lunii februarie forţat pe câmp, în zona aeroportului Tuzla, din cauze necunoscute.În scurt timp, medicii au declarat decesul uneia dintre persoanele aflate în carlinga avionului, fiind vorba de un elev, în vârstă de 50 de ani, care efectua un zbor de antrenament alături de instructorul şcolii de pilotaj de la Tuzla. Pilotul instructor a fost grav rănit. AGERPRES / (AS - autor: Nona Jalbă, editor: Irina Poenaru, editor online: Anda Badea)