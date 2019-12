SUA: În urma criticilor, Biden îşi explică poziţia în ce priveşte convocarea sa la procesul de 'impeachment'

17:00

Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall este de acord cu memorandumul pentru desfiinţarea SIIJ şi propune adoptarea de către Guvern a unui proiect de lege în acest sens care să fie transmis în Parlament, în procedură de urgenţă."Adoptarea acestui memorandum este un pas important şi prezintă concluzia majoritară (de care am vorbit public de nenumărate ori şi care mi-a adus şi multă 'furie' din partea unora) desprinsă din punctele de vedere ale tuturor instituţiilor şi asociaţiilor profesionale, (puncte de vedere care au fost transmise grupului de lucru pe care l-am înfiinţat, special, la începutul verii, la ministerul Justiţiei), continuate şi cu consultările actualului ministru al Justiţiei. Personal am considerat şi consider că vremea şmecheriilor, introduse, pe furiş, de Iordache şi susţinătorii săi, în comisia specială trebuie să apună! Tocmai de aceea, cred că, alături de acest memorandum (care nu are valoarea juridică a unui proiect de lege, de exemplu) se impune, iniţierea şi adoptarea unui proiect de lege de desfiinţare a SIIJ, proiect de lege care să fie adoptat de guvern şi transmis în Parlament, în procedură de urgenţă", a scris Birchall pe Facebook.Birchall susţine că prin acest proiect de lege "se va mai face un pas important pentru recredibilizarea justiţiei şi pentru ca românii să-şi recapete încrederea în actul de justiţie"."Pentru cei care tot susţin înfiinţarea şi funcţionarea, în această formă a SIIJ, îi rog să se mai uite încă o dată, dar cu bună credinţă, la modificările toxice introduse smechereşte de Iordache în comisia specială, modificări legate de competenţa Secţiei, de exemplu! Pentru că realitatea arată că nici până în acest moment nu s-au putut explica credibil marile semne de întrebare privind suprapunerile de competenţă cu DIICOT şi alte parchete prin extinderea competenţei la toată cauza indiferent de calitatea persoanelor! Cu alte cuvinte, de ce această secţie trebuie să analizeze tot dosarul în condiţiile în care este imposibil ca această Secţie să aibă expertiza DIICOT de exemplu. Sau... poate asta s-a urmărit, dacă analizăm mai cu atenţie lista solicitărilor SIIJ de preluare a unor dosare imediat ce SIIJ a început să funcţioneze!?", a adăugat Birchall.Fostul ministru al Justiţiei se mai întreabă "de ce se încalcă principiul separării carierelor judecătorilor şi procurorilor" şi "de ce s-a transferat către Secţia Specială dreptul de a exercita şi retrage căi de atac în cauzele aflate pe rolul instanţelor sau soluţionate definitiv anterior operaţionalizării SIIJ".Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, Memorandumul înaintat de Ministerul Justiţiei prin care se propune desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ).Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a afirmat, vineri seara, în începutul şedinţei de guvern, în legătură cu memorandumul propus privind desfiinţarea SIIJ, că aceasta este o instituţie sui generis care iese din principiile de funcţionare ale Ministerului Public, prin modul de reglementare a funcţionării.El a subliniat că propunerea sa are în vedere şi "dimensiunea externă a activităţii aceste secţii"."Am reluat că a fost criticată atât de Comisia GRECO, Comisia de la Veneţia şi MCV, dar aş vrea să deschid o perspectivă şi cu privire la anul 2020 în care Comisia Europeană (CE) îşi pune problema introducerii unui mecanism de screening, de monitorizare, de evaluare a statului de drept în toate statele europene. Preşedinţia germană din partea a doua a anului a anunţat că deja va face o prioritate din acest lucru şi noi suntem în poziţia de a elimina cât mai multe critici din Raportul de ţară până la acea dată, astfel încât să nu intervină suprapuneri între MCV şi acel mecanism. Nu mai spun de impactul pe terţe dosare europene din cauza acestor critici pe care încă le înregistrăm în MCV", a spus Predoiu.Ministrul Justiţiei a afirmat că înfiinţarea acestei secţii, prin legea 207 din 2018 care a modificat legea 304 din 2004, a creat o structură fără personalitate juridică în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar contextul în care au fost promovate aceste modificări a fost unul plin de tensiune, "fără consultare publică, cu reacţii foarte virulente din partea multor magistraţi care s-au opus modificărilor".Premierul Ludovic Orban a precizat că propunerea MJ de desfiinţare a acestei secţii i se pare o propunere corectă, care de altfel este şi în programul de guvernare. "Practic angajamentul nostru legat de MCV este de transpunere a recomandărilor, pentru că obiectivul nostru este la un moment dat să punem punct acestui MCV", a afirmat premierul Orban.Adoptarea acestui Memorandum nu înseamnă că Guvernul desfiinţează SIIJ, ci că îşi asumă ca poziţie oficială soluţia propusă de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu. Următorul pas va fi elaborarea de către Guvern a unui proiect de lege pe acest subiect pe care îl va înainta Parlamentului pentru dezbatere, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. * Marcel Ciolacu despre defiinţarea SIIJ: Este revoltătoare, când zi de zi vedem ticăloşiile şi abuzurile din justiţie * Vosganian: Desfiinţarea SIIJ confirmă maniera defectuoasă în care este abordată chestiunea Justiţiei în România * Judecătoarea Gîrbovan: SIIJ e singura structură de parchet în afara controlului politic; de aceea se doreşte desfiinţarea ei * Judecătorul Cristi Danileţ: Decizia Guvernului de desfiinţare a SIIJ este corectă atât politic, cât şi juridic * Băsescu: Dacă SIIJ se va desfiinţa, trebuie pusă în loc o altă structură de Parchet General, obligatoriu independentă