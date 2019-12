Rareş Bogdan a făcut marele anunț! Este vorba despre pensii și salarii. Ce se va întâmpla de la anul

11:20

În această seară, începând cu ora 19:00, se va disputa partida Galatasaray – Antalyaspor, din cadrul rundei cu numărul 17 din Super Lig. Galatasaray, formația unde evoluează românul Florin Andone, ocupă poziția cu numărul 7 în campionat, cu 24 puncte câștigate în urma a 6 victorii și a 6 rezultate de egalitate. Aceasta se află […] The post Galatasaray – Antalyaspor: Trupa românului Florin Andone, obligată să obțină victoria! appeared first on Cancan.ro.