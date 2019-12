Cercetătoarea australiană va trebui să îşi execute pedeapsa cu închisoarea la care a fost condamnată, precizează Teheranul

20:00

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, declară că "este surprinzătoare atitudinea unor chirurgi implicaţi'' în incidentul de la Spitalul Floreasca, unde o femeie a suferit arsuri grave chiar pe masa de operaţie, aceştia refuzând să coopereze cu echipele de control de la Ministerul Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bucureşti.Potrivit unui comunicat de presă transmis sâmbătă de către Ministerul Sănătăţii, încă din cursul serii de vineri o echipă din cadrul Inspecţiei Sanitare a DSP Bucureşti a demarat un control la unitatea sanitară."A fost verificat protocolul operator din data când s-a produs intervenţia chirurgicală şi s-au consemnat declaraţiile la o parte din personalul implicat în incident. Restul personalului va fi audiat, luni, 30.12.2019, întrucât la data efectuării controlului nu a fost prezent. Dacă este cazul, vor fi mobilizaţi şi specialişti de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale care să verifice dacă aparatura medicală din sala de operaţii funcţionează la parametri normal şi dacă personalul medical a fost instruit şi a luat cunoştinţă de modalitatea de funcţionare a acestor echipamente", se precizează în comunicatul menţionat.Totodată, ministrul Sănătăţii afirmă, citat în comunicat, că este "regretabil" că într-un spital de anvergura celui de la Floreasca se poate întâmpla un asemenea incident."Ieri seara, când am primit informaţia, am şi dispus trimiterea imediată a unei echipe de control, de la Inspecţia Sanitară, fiindcă exista pericolul muşamalizării acestui caz. Acum, starea de sănătate a pacientei e pe primul plan şi facem toate eforturile necesare pentru a o stabiliza. Nu vom avea niciun fel de milă faţă de cei care au greşit, mutilând această pacientă şi punându-i serios viaţa în pericol. Surprinzătoare este atitudinea unor chirurgi implicaţi în acest incident, care refuză să coopereze cu echipele de control de la MS şi DSP Bucureşti. Ministerul Sănătăţii, în funcţie de rezultatele anchetei, va sesiza Colegiul Medicilor şi alte instituţii competente. Nu vreau să mă antepronunţ, însă este vorba de un caz revoltător, în care un pacient vine cu încredere şi-şi pune viaţa în mâna medicilor şi ia foc pe masa de operaţia", a declarat ministrul Costache, potrivit comunicatului menţionat.Serviciul Investigaţii Criminale din Poliţia Capitalei a declanşat verificări cu privire la aspectele semnalate în mass-media referitoare la cazul unei paciente incendiate pe masa de operaţie la Spitalul Floreasca, a informat Poliţia Capitalei.Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a anunţat sâmbătă, într-o intervenţie la postul tv Digi 24, că a trimis corpul de control al ministerului la Spitalul Floreasca din capitală, în legătură cu cazul unei paciente care ar fi fost arsă pe masa de operaţie, fiind acum în stare gravă cu arsuri pe 40% din suprafaţa corpului, acesta fiind prezentat public de către deputatul USR Emanuel Ungureanu.Potrivit afirmaţiilor făcute de către deputatul USR pe pagina sa de facebook, pacienta bolnavă de cancer ar fi fost incendiată de către chirurgul Mircea Beuran, care ar fi folosit "greşit substanţele de dezinfecţie a tegumentelor, a îmbibat cu aceste soluţii câmpul operator de sub pacientă şi la contactul cu electrocauterul pielea pacientei şi câmpurile sterile au luat foc".Ungureanu a publicat pe facebook şi declaraţiile olografe ale două asistente din cadrul unităţii medicale, din care rezultă că pacienta în flăcări a fost stinsă cu un lighean de apă. El a susţinut că, potrivit informaţiilor care i-ar fi fost furnizate de către o asistentă medicală, conducerea spitalului şi inspecţia venită de la DSP au încercat să muşamalizeze acest caz şi nu i-au luat nicio declaraţie scrisă chirurgului Mircea Beuran.Ministrul Costache a menţionat, în intervenţia de la Digi 24, că de la nivelul conducerii spitalului nu a fost semnalat ministerului acest incident petrecut duminică, 22 decembrie, adăugând că este inexplicabil faptul că chirurgului Beuran nu i s-a luat încă o declaraţie scrisă cu privire la ce s-a întâmplat. El a spus că luni, 30 decembrie, urmează ca inspectorii să aibă o întâlnire cu medicul Mircea Beuran, pentru a analiza situaţia.Costache a subliniat că vor fi sancţionaţi responsabilii de la nivelul DSP Bucureşti şi conducerii spitalului care nu au informat Ministerul Sănătăţii despre acest caz. Totodată, ministrul Victor Costache a mai menţionat, la Digi 24, că este "şocant" că pacienta respectivă a fost stinsă cu apă din lighean, deşi ar trebui să existe în unitatea medicală proceduri pentru intervenţia în astfel de cazuri de urgenţă în sala de operaţii. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Daniela Juncu)