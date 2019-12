NBA – 5 meciuri de TOP în noaptea de duminică spre luni. Din Toronto până în Los Angeles!

14:10

Familia regretatului artist George Michael a fost lovită de o tragedie fără margini. Sora cea mică a cântărețului a murit la vârsta de 59 de ani. Familia sa a făcut un apel la scurt timp după ce s-a aflat trista veste. Între decesul Melaniei Panayiotou și al lui George Michael există o coincidență care a […] The post Familia lui George Michael, lovită de o tragedie. Sora regretatului artist a murit la 59 de ani. Cauza decesului appeared first on Cancan.ro.