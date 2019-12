Ce a însemnat 2019 pentru justiție: Condusă de trei miniștri și despărțită de Secția Specială

15:10

Pompierii din Alba caută, sâmbătă, în râul Mureș, o femeie de 37 de ani venită din Anglia. Femeia e dispărută de vineri de la rudele la care stătea. Detașamentul de Pompieri Aiud intervine pentru căutarea unei persoane dispărute în râul Mureș, pe raza localității Rădești. Potrivit ISU Alba, căutările se fac, la cererea Poliției, cu […]