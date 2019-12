Prognoza meteo în ziua de Revelion. Unde se anunţă ninsori şi când se încălzeşte

10:50

Chirurgul Mircea Beuran a făcut o serie de declaraţii referitoare la cazul pacientei incendiate pe masa de operaţii duminică dimineaţa, la Realitatea Plus. Acesta a fost întrebat dacă managerul spitalului nu a informat Ministerul Sănătăţii. „Probabil, probabil da, dar eu n-am de ce să fac această verificare. Odată ce eu am făcut anunţul, mai departe trebuiau să se rostogolească acestea în ordine ierarhică. (...) Imediat cum s-a terminat acest eveniment şi intervenţia chirurgicală, personal am an...