HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 29 decembrie. Berbecii au nevoie de liniște, Racii dau și primesc

HOROSCOP 29 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 29 DECEMBRIE 2019; dupa un intreg an plin de tranzite si de trei stationari retrograde, Mercur intra azi in ultima sa statie din care ne vegheaza intrarea in noul an si totodata noul deceniu : din zodia Capricorn.