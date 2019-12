3 jucători de la FCSB l-au impresionat pe Bănel Nicoliță + amintiri despre relația cu Gigi Becali: „Nu am de ce să fiu supărat”

20:40

Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) a analizat anul 2019 și a vorbit despre cel mai important meci, finala câștigată la Wimbledon contra Serenei Williams, 6-2, 6-2. „Nu a fost un an constant din punct de vedere fizic. Am fost un pic obosită după 6 ani în top și a fost greu să gestionez această oboseală. Dar îl pun pe primul loc pentru că am câştigat Wimbledon! Nu mi-am imaginat vreodată că pot câştiga acest turneu pentru că iarba este o suprafaţă dificilă. ...