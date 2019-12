Viata sexuala nu mai este intensa? Incearca jucariile sexuale de la Playlove!

23:00

Mama Luizei Melencu, tânăra din Dioşti despre care se presupune că a fost răpită, violată şi ucisă de Gheorghe Dincă, a ajuns, sâmbătă seara, cu salvarea la Spitalul de Urgenţă Craiova. Femeii i s-a făcut rău, iar rudele au cerut ajutorul medicilor. Monica Melencu a ajuns, sâmbătă seara, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului