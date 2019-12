Premierul Orban vrea ca înfiinţarea şi extinderea reţelelor de gaze din ţară să se facă cu fonduri europene

14:10

Cinci persoane au fost rănite cu armă albă în statul New York sâmbătă noapte într-un atac ce a avut loc în casa unui rabin în timp ce se sărbătorea Hanuka, relatează duminică DPA şi France Presse.Un bărbat a intrat în locuinţa din Monsey cu puţin înainte de 22.00 (duminică 3.00 GMT) şi a înjunghiat mai multe persoane cu o macetă, potrivit canalului CBS New York.Agresorul a înjunghiat cel puţin trei persoane înainte de a fugi, potrivit aceleiaşi surse.Consiliul de Afaceri Publice al Evreilor Ortodocşi (OJPAC - Orthodox Jewish Public Affairs Council) pentru această zonă a anunţat într-un mesaj redistribuit pe Twitter de forţa de poliţie locală că cinci persoane au fost înjunghiate şi toate duse la spital."Cinci persoane rănite prin înjunghiere, toate evrei hasidici, au fost transportate la spitale locale", a declarat asociaţia.OJPAC a precizat că doi dintre răniţi sunt în stare critică.Potrivit lui Yossi Gestetner, cofondator al OJPAC pentru regiunea Hudson Valley, intervievat de New York Times, una dintre victime este fiul acestui rabin. "Erau câteva zeci de persoane în casă. Se sărbătorea Hanuka", a adăugat Gestetner.Monsey găzduieşte o mare comunitate de evrei, aflându-se în principala zonă evreiască hasidică din comitatul Rockland, la aproximativ 40 de kilometri nord de oraşul New York.Atacatorul a fugit cu o maşină şi ulterior a fost prins în Harlem, a precizat The New York Times, citând oficiali din poliţie.Duminică, Israelul a condamnat atacul "antisemit", cu preşedintele Reuven Rivlin declarându-se "şocat şi indignat"."Antisemitismul nu este doar o problemă evreiască şi cu siguranţă, nu doar problema statului Israel", a scris el pe Twitter. "Trebuie să lucrăm împreună în confruntarea cu acest rău în creştere", a îndemnat el, numind infracţiunile motivate de ură o "ameninţare globală".Preşedintele parlamentului israelian Yuli Edelstein a declarat că "evenimentul extrem de grav" cere "atenţia autorităţilor americane asupra celor mai profunde rădăcini ale sale".Guvernatorul statului New York Andrew Cuomo l-a calificat "un act demn de dispreţ şi laş" şi a declarat că a cerut forţei de intervenţie pentru infracţiunile motivate de ură din acest stat să investigheze imediat, într-o declaraţie postată pe Twitter.Potrivit procurorului general al statului New York, Letitia James, "toleranţa este zero pentru actele de ură de orice fel şi vom continua să monitorizăm această situaţie oribilă".Măsuri sporite de securitate sunt în vigoare în oraşul New York din apropiere în urma unei serii de atacuri asupra evreilor care par a fi motivate de ură antisemită.Mai multe atacuri cu caracter antisemit au avut loc în ultimii ani în Statele Unite.În New York se află una dintre cele mai mari comunităţi evreieşti din lume.La 10 decembrie, un atac armat într-un supermarket kosher din Jersey City, lângă New York, a făcut patru morţi, iar cei doi atacatori au fost împuşcaţi. Poliţia a descris atacul ca "un act de terorism intern alimentat de antisemitism şi opinii anti-forţele de ordine".AGERPRES/(AS - editor: Sorin Calciu, editor online: Anda Badea)