Vești proaste pentru fanii Trooper. Concerte amânate, după ce chitaristul a suferit o operație

10:00

Cristiano Ronaldo și partenera sa, Giorgina Rodriguez, își petrec vacanța în Dubai. Alături de ei sunt însă și cei patru copii ai portughezului, Cristiano Jr, Eva, Mateo și Alana. Accesează pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză sportivă și pronosticuri din România! Giorgina a aprins imaginația bărbaților cu un clip provocator postat pe contul său de […] The post Consoarta lui Ronaldo, filmare HOT direct din Dubai! appeared first on Cancan.ro.