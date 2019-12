Soția celui mai bogat român cere ca statul să o ajute în procesul de divorț!

12:40

Meteorologii au emis, duminică, două avertizăre nowcasting cod galben de ninsori şi viscol pentru șase județe. Se anunță vânt cu viteze de 60 km/h. Prima avertizare este în vigoare până la ora 17:00 și vizează județele Galaţi și Vrancea. Meteorologii anunță intensificări temporare ale vântului care vor atinge 55 – 60 km/h și ninsoare slabă. […] The post ANM: avertizări nowcasting! Iadul alb a lovit România! Județele afectate appeared first on Cancan.ro.