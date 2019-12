Sorin Grindeanu, omul chemat să salveze PSD. „Mă întorc în politică dacă e cazul!”

18:40

Karen, o catelusa in varsta de doar 6 luni salvata in luna septembrie de pe strazile din Dej, si-a gasit in sfarsit un camin. Si nu orice fel de camin, ci Ambasada Belgiei in Luxemburg, deoarece patrupedul a fost adoptat chiar de ambasadorul „tarii ciocolatei” in Marele Ducat.