Spitalul din Câmpia Turzii, după ce Libertatea a scris că folosește un cântar ruginit pentru analize: „Echipamentele sunt noi, asistenta reclamantă are un istoric interesant”

20:10

Alex este o persoană queer în vârstă de 20 de ani. Alex coordonează cei peste 100 de voluntari ai Asociației ACCEPT și echipa voluntarilor pentru Bucharest PRIDE. „Cel mai important lucru la ACCEPT pentru mine este că pot să am grijă de voluntarii noștri, să am grijă de programul de voluntariat. Am devenit voluntară ACCEPT […]