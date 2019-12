Peste 1,5 milioane de persoane au trecut frontierele ţării de Crăciun / Ce se va întâmpla de Revelion

16:00

Deputatul Emanuel Ungureanu prezintă, pe pagina sa de Facebook, noi mărturii ale personalului auxiliar privind cazul femeii care a luat foc într-o sală de operaţii de la Spitalul Floreasca. „Îngrijitoare: În timp ce se desfăşura intervenţia chirurgicală în Sala 1 am observat-o pe colega mea că întră în sala de operaţie, am urmat-o crezând că are nevoe de ajutor. Am auzit ţipete, strigându-se: FOC! VENIŢI CU APĂ! Colega mea a luat un lighean, iar eu am luat o găleată cu apă din filtru. În timp ce...