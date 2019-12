Aho, aho! De Anul Nou, mergi cu FREE NOW, singura aplicație fără tarif dinamic!

13:10

Familia tinerei mamei care a murit împreună cu băiețelul ei de doar cinci ani este îngenuncheată de suferință. Unii dintre apropiați au încremenit când și-au dat seama de mesajul subliminal transmis de Cristina Ciurcanu pentru soțul ei, disperat după moartea sa și a fiului lor. Citește și: Soțul tinerei care a murit în accidentul din Bacău, apel […] The post Ți se frânge inima. Mesajul subliminal transmis de Cristina Ciurcanu pentru soțul ei, disperat după moartea sa și a fiului lor appeared first on Cancan.ro.