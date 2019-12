Cupluri celebre care s-au despărțit în 2019

14:40

Un bărbat de 41 de ani, absolvent al Liceului Militar „Tudor Vladimirescu" din Craiova, dar care locuia în Italia, a murit după ce a fost snopit în bătaie pe o stradă din Craiova. Bărbatul a fost bătut de un șofer deranjat că mergea beat pe mijlocul drumului. Bărbatul de 41 de ani era din Olt, […]