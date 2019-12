Sfat de sănătate. Aperitive sănătoase pentru masa de Revelion. Idei de rețete gustoase rapid de preparat

01:10

HOROSCOP 30 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 30 DECEMBRIE 2019; suntem in penultima zi a acestui an, deceniu, era astrologica. Ne desprindem de tot ce a fost, trimitem multumiri pentru tot ce am experimentat si ne-a adus bucurii, vedem ce avem de inteles din tot ce am trait ce ne-a provocat. Viata ta s-a imbunatatit in 2019? Ai avut situatii din care ai iesit mai puternic? Esti inca in acest proces? Universul ne sustine.