Mircea Badea a dat lovitura în lumea televiziunii! Anunțul făcut la sfârșitul lui 2019

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a afirmat, despre femeia care a murit după ce a avut arsuri pe 40% din suprafața corpului, că multe țin de comportamentul personalului, însă toți care au cucerit o funcție cred că pot face uz de putere și au impresia că ești, ca pacient, „pe tarlaua lor". „O femeie […]