Horaţiu Moldovan (MS): Biocidul folosit în cazul femeii de la Floreasca, doar pentru dezinfectarea mâinilor

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a declarat, luni, referitor la dosarul DNA în care a fost trimis în judecată alături de fostul edil Gheorghe Ciuhandu şi de alţi angajaţi ai primăriei pentru abuz în serviciu privind retrocedarea mai multor locuinţe din fondul statului, că este "cinstit 100%" şi că nu are "nimic în comun cu vânzarea / retrocedarea de locuinţe valoroase, în zona centrală şi cu prejudiciul estimat de DNA la peste 9 milioane de euro", el semnând după patru-cinci semnături anterioare, care i-ar fi garantat că totul este legal."Sunt surprins să aflu că am fost trimis în judecată, citez, 'pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în formă continuată'. De ce? Pentru că toată viaţa mea am fost un om cinstit - ultracinstit!, dăruit 100% interesului public în toate asumările - 14 ani prorector, 8 ani rector - ultimii patru dintre aceştia, simultan şi senator -, 7,5 ani primar -, din fiecare poziţie lăsând în urma mea realizări pentru care stau cu fruntea sus în faţa oricui, realizări pentru care eu am muncit enorm, cu pasiune, chiar cu fanatism aş putea spune, plătindu-le cu viaţă din viaţa mea! Eu nu ştiu ce au făcut ceilalţi acuzaţi în dosar, un dosar în care este vorba despre sute de locuinţe, locuinţe foarte bune, majoritatea situate în centrul vechi al oraşului şi nici nu mă interesează, dar ştiu ce am făcut eu. Eu am semnat, după ce patru sau cinci semnături anterioare îmi garantau că totul este legal, contractele de vânzare-cumpărare către / de către chiriaşi pentru două locuinţe ultramodeste, deloc centrale - una de 25 mp, alta de 50 mp -, locuinţe a căror vânzare nu a fost decisă de mine, ci de o comisie specială, înfiinţată pe vremea precedentului primar. Acuza adusă este că vânzarea s-a făcut în baza Legii 112, care statuează un mod de calcul al preţului avantajos chiriaşului, în condiţiile în care o cerinţă de aplicabilitate a acestei legi nu ar fi fost respectată. După ce am fost chemat la DNA, le-am cerut explicaţii celor din comisie şi mi s-a spus că ei au decis vânzarea în baza unei hotărâri de dinainte de a fi eu primar, bazată pe sentinţe judecătoreşti care au dispus acelaşi lucru în cazuri similare", susţine Nicolae Robu, într-un comunicat postat pe pagina sa de facebook.Primarul Timişoarei menţionează că nu are nicio legătură cu prejudiciul estimat de DNA la peste 9 milioane de euro, în condiţiile implicarea sa în dosar vizează semnarea a două contracte pentru locuinţe de mică valoare, care nu sunt în zona centrală, după ce scoaterea la vânzare a acestora a fost decisă de o comisie înfiinţată de fostul primar Ciuhandu. Robu mai adaugă că, de fapt, în mandatul său au fost recuperate pentru domeniul public imobile ultracentrale care ajunseseră la clanuri."1. Nu am nimic în comun cu vânzarea / retrocedarea de locuinţe valoroase, în zona centrală şi cu prejudiciul estimat de DNA la peste 9 milioane de euro; 2. implicarea mea în dosar consistă exclusiv în semnarea a două contracte de vânzare-cumpărare pentru două locuinţe de mică valoare, deloc centrale, ultramodeste, una de 25 mp, alta de 50 mp, dintr-un fund de curte (a se vedea poza ataşată) -, locuinţe a căror vânzare nu a fost decisă de mine, ci de o comisie specială, înfiinţată pe vremea precedentului primar. Eu doar am semnat contractele, nu le-am dispus şi le-am semnat sub garanţia că ele respectă legea în toate privinţele; 3. cu mine ca primar nu s-a retrocedat nicio clădire, nicio locuinţă, nici către clanuri, nici către neclanuri, nici în centru, nici la periferie, dimpotrivă, cu mine ca primar, au fost readuse în domeniul public, prin instanţă, trei clădiri spitaliceşti ultracentrale, ajunse la clanuri, precum şi, după câţiva ani de lupte grele, toate cele opt foste cinematografe - două ultracentrale-, ţinute în stand-by pentru a se pune mâna pe ele de către unii-alţii; 4. sunt cinstit 100%, aşa cum am mai declarat şi când pretind asta, mă pot uita în ochii oricui!", mai specifică Nicolae Robu, în postarea de pe facebook."Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a nouă inculpaţi în legătură cu vânzarea frauduloasă şi la preţuri modice a 207 imobile, majoritatea situate în centrul vechi al municipiului Timişoara", se precizează într-un comunicat al DNA transmis, luni, AGERPRES.Astfel, arată sursa citată, au fost trimişi în judecată, fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în formă continuată (5 inculpaţi), respectiv în formă simplă (4 inculpaţi), Nicuşor-Constantin Miuţ, la data faptelor director al Regiei Autonome URBIS Timişoara, Administrarea Domeniului Public SA Timişoara şi Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Timişoara (199 contracte); Gheorghe-Coriolan Ciuhandru, la data faptelor primar al municipiului Timişoara (61 de contracte), Ioan Cojocari, secretar al primăriei municipiului Timişoara şi coordonatorul nemijlocit al Serviciului Juridic Contencios din cadrul primăriei (61 contracte); şi Nicolae Robu, la data faptelor şi în prezent, primar al municipiului Timişoara (2 contracte).În acelaşi dosar, au fost deferiţi justiţiei şi Dan Aurel Diaconu, la data faptei viceprimar al municipiului Timişoara (un contract), Traian-Constantin Stoia, la data faptei viceprimar al municipiului Timişoara (un contract), Martin Stoia, la data faptelor director al Direcţiei Patrimoniu şi respectiv al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul municipiului Timişoara (2 contracte), Simona Vîrlea, la data faptei jurist al Primăriei municipiului Timişoara (un contract) şi Gabriela Iova, la data faptei jurist al Primăriei municipiului Timişoara (un contract). 