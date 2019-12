Astrologul CANCAN.ro dezvăluie ce probleme medicale vom întâmpina în funcție de zodie. Cel mai detaliat horoscop al sănătății pentru 2020

13:00

Cu toate că au terminat 2019 pe locul 9 cu 28 de puncte și sunt la șapte lungimi în spatele formașiei Viitorul Constanța, echipă clasată pe locul 6, ultimul care permite accederea în play-off, „câinii” au anunțat că nu și-au luat gândul de la acest obiectiv. Biletul Zilei » Mizăm pe un combo din fotbal, […] The post „Câinii” nu și-au luat gândul de la play-off: „Avem nevoie de o minune!” appeared first on Cancan.ro.