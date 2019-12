Ce decizie a luat bărbatul din Satu Mare care a câștigat 4,8 milioane de euro la Loto. Soția l-a convins să…

13:30

Baschetbalistul Adrian Blidaru a devenit tătic în mare secret! Nicole, partenera lui de viață, a născut chiar în ziua de Crăciun, astfel că, începând cu acest an… viețile lor au căpătat un alt sens. Iar sărbătoarea Nașterii Mântuitorului va avea dublă semnificație în familia lor. Fostul concurent al emisiunii "Exatlon" a dezvăluit într-un interviu ce […]