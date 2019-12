Nicu Vlad, la final de an: „În momentul de faţă avem 4 sau 2 locuri pentru Jocurile Olimpice, încă nu ştim exact!”

13:50

Văduva lui Dani Vicol a acceptat să ofere un interviu, având în vedere că sărbătorile acestea de iarnă sunt primele fără bărbatul iubit și, totodată, tatăl copilului ei. Patricia Esmeralda a făcut declarații șocante despre Mario Iorgulescu și nu este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru; la începutul acestei luni, ea și-a strigat […] The post Văduva lui Dani Vicol, declarații șocante despre Mario Iorgulescu: “Vreau să sufere! Să se târască în faţa copilului meu, rămas fără tată” appeared first on Cancan.ro.