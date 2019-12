Florin Prunea îi liniștește pe „câini” la final de an: „Nu e nicio oferă, nici pentru Dan Nistor, nici pentru Diego Fabbrini!”

14:10

Cunoscutul prezentator Mircea Badea a dat lovitura în lumea televiziunii! Anunțul despre moderatorul de la Antena 3 a fost făcut public în urmă cu câteva ore, iar apropiații și fanii săi l-au felicitat imediat. Citește și: Carmen Brumă, fotografiată fără haine. Soția lui Mircea Badea apare doar în lenjerie intimă Mircea Badea a dat lovitura în […] The post Mircea Badea a dat lovitura în lumea televiziunii! Anunțul făcut la sfârșitul lui 2019 appeared first on Cancan.ro.