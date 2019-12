Germania: Doi indivizi arestaţi pentru profanarea unui cimitir evreiesc

20:20

Filmul ''Murder Mystery'', cu Jennifer Aniston şi Adam Sandler în rolurile principale, este cea mai populară producţie Netflix de pe teritoriul SUA din 2019, conform unui comunicat dat publicităţii luni de Netflix, transmite Reuters. Cel de-al treilea sezon al seriei SF "Stranger Things" s-a plasat pe locul doi în acest clasament al popularităţii, urmat de filmul de acţiune "6 Underground", în regia lui Michael Bay. Animaţia "Incredibles 2" şi noua producţie cu gangsteri semnată de Martin Scorsese, "The Irishman", s-au plasat pe următoarele două poziţii. Serviciul de streaming online Netflix, care dispune de peste 158 de milioane de abonaţi în întreaga lume, oferă publicităţii astfel de clasamente în mod selectiv, pentru programele sale de succes, iar aceste topuri nu sunt verificate de organizaţii neutre, menţionează Reuters.Netflix se confruntă cu un nou competitor în domeniul serviciilor de streaming, după ce compania Walt Disney Co şi-a scos producţiile de pe Netflix pentru a le oferi publicului pe propriul serviciu de streaming, Disney+.În cursul acestui an, acţiunile Netflix au crescut cu 23%, cea mai mică creştere înregistrată în ultimii trei ani, conform Reuters. Celelalte cinci poziţii ale acestui clasament sunt ocupate, în ordine, de producţiile "The Witcher", "Triple Frontier", "Extremely Wicked", "Shockingly Evil and Vile", "The Umbrella Academy" şi "The Highwaymen". AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Ana Bîgu, editor online: Gabriela Badea) * Sursa foto: Murder Mystery Netflix Movie - 2019/Facebook