Cazul pacientei arse la Spitalul Floreasca. Ce arată imaginile de pe camerele de supraveghere

​​​​​​​Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, marti 31 DECEMBRIE 2019. Atmosfera visatoare asa cum sta bine unei nopti cu Luna in Pesti, ultima zi a acestui an. Ne pregatim pentru o noua aventura fantastica! Si nostalgia face parce din meniu dar in sensul bun al cuvantului. Atentie totusi la lacrimi din pricina emotiilor. Sa ridicam paharul si sa salutam un an ce se incheie, pentru unii uimitor de bun, pentru altii provocator.